Pildid: Isamaa volikogu esimehena jätkab Sven Sester

Volikogu esimehena jätkav Sven Sester ütles, et Isamaa volikogu on erakonna kõige laiapõhjalisem juhtorgan, kuhu kuuluvad erakonna liikmed kõigist Eestimaa piirkondadest. «See annab volikogule võimaluse ja kohustuse kujundada poliitikat, mis arvestab nii suuremate keskuste kui äärealade huvidega.»

«Järgmiste aastate jooksul on Isamaa ministritel, Riigikogu liikmetel ja kohalike omavalitsuste juhtidel võimalik keskenduda põhjalikult Isamaa programmi elluviimisele. See tähendab, et neil on võimalik ellu viia väärtuspõhist poliitikat, mis on saanud heakskiidu erakonna volikogult,» ütles Sester.