Videod ja fotod: sotside uueks esimeheks sai Indrek Saar

Ossinovski analüüsis seejärel põhjalikult, miks valitsusvastutuse kandmine tõi kaasa sotsiaaldemokraatide populaarsuse languse.

«Vabandage tagasihoidlikkuse eest, aga erakonna kõige suurem viga oli see, et tema esimees oli Eesti ajaloo parim sotsiaalminister. Ja kindlasti mitte sellepärast, et ma Eikist, Marjust, Helmenist ja Riinast parem valdkonna asjatundja oleksin. Kindlasti ei ole. Olin erakonna esimees ja see andis mulle vajaliku jõuõla valitsusliidus, et teravaid, aga hädavajalikke sotsiaalpoliitika muudatusi läbi viia,» ütles Ossinovski.

Olulisima asjana tõi ta välja tervishoiu rahastamise reformi, mille tulemusena suureneb järk-järgult täiendava eraldise kaudu haigekassa rahastamine, et eeskätt lüheneksid järjekorrad eriarstide juurde.

«Ja ehkki esmaseid tulemusi erialati hakkas lisaraha kohe andma, ei ole patsient seda tervikuna veel muidugi tundnud. Head viljad valmivad kaua,» tunnistas Ossinovski.

Põhjalikult peatus ta ka alkoholipoliitikal, mis on terviseministri vastutusalas ja kus varasemad ministrid jätsid vajalikud asjad tuimalt sahtlisse tolmu koguma.

«Nad ei teinud seda juhuslikult, iga minister teab, et alkoholi- ja ravimitööstus on kõige jõhkramad lobigrupid,» lausus Ossinovski. «Tarmo Noop saab palgata PR-büroo, kelle tubli töö tulemusena saame ajalehes lugeda, et Eesti tegelik probleem on selles, et õlut juuakse meil liiga vähe. Ent eakas ema, kellele alkohoolikust poeg pensionipäeval peksa annab, et viinaraha saada, ajalehte ei kirjuta. Aga keegi peab ju tema eest seisma.»

Ka alkoholipoliitikas ei näe positiivseid tulemusi rahva tervisele mitte ühe ega kahe aastaga, vaid viie, mõnel juhul 10 aasta pärast, lisas ta. Ossinovski sõnul oli eelmise valitsuse üheks veaks see, et liialt palju asju võeti korraga ette.

«Meil ei jäänud piisavalt aega, et poliitikaid erakonnas läbi arutada. Paradoksaalse tulemusena viimase 15 aasta kõige ambitsioonikama valitsusliidu kõik parteid kaotasid valimistel toetust. Seega, õppetund tulevikuks. Teeme oluliselt vähem, aga suudame seda paremini ühiskonnale selgitada,» märkis ta.

Ossinovski peatus oma kõnes ka brutaalse populismi pealetungil nii maailmas kui Eestis ja EKRE-l.

«On arvatud, et meie vastandumine EKRE-ga on meile kahju toonud. Mingit kunstlikku poliittehnoloogilist vastandumist pole, lihtsalt meie ja EKRE juhtide väärtusmaailm ning käitumise eetilised printsiibid on objektiivselt vastandlikud. Sotsioloog Tõnis Saarts on sõnastanud EKRE liidrite soovi asendada senise liberaalsetel väärtustel põhineva Eesti uue, idaeuroopaliku demokraatiamudeli ja üli-rahvuskonservatiivse väärtussüsteemiga. Sellise väärtuspildi propageerimine on EKRE demokraatlik õigus. Ja meie demokraatlik õigus on teatada, et meie eeskujuks on Põhjala riigid, mis on rajatud solidaarsusel ja vabadusel. Et me ei soovi ühiskonda, kus iga teisitimõtleja, nõrgem või ükskõik mis mõttes teistsugune tunneb end alandatuna. Väärtusküsimuses ei ole leplikku keskteed – ei saa olla pooleldi tagakiusatud,» kinnitas Ossinovski.

Samuti ei vahetata tema sõnul poliitiliseks peenrahaks inimõigusi.