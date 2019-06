Otsepilt, galerii ja videod: sotside uueks esimeheks sai Indrek Saar

«Nad ei teinud seda juhuslikult, iga minister teab, et alkoholi- ja ravimitööstus on kõige jõhkramad lobigrupid,» lausus Ossinovski. «Tarmo Noop saab palgata PR-büroo, kelle tubli töö tulemusena saame ajalehes lugeda, et Eesti tegelik probleem on selles, et õlut juuakse meil liiga vähe. Ent eakas ema, kellele alkohoolikust poeg pensionipäeval peksa annab, et viinaraha saada, ajalehte ei kirjuta. Aga keegi peab ju tema eest seisma.»

«On arvatud, et meie vastandumine EKRE-ga on meile kahju toonud. Mingit kunstlikku poliittehnoloogilist vastandumist pole, lihtsalt meie ja EKRE juhtide väärtusmaailm ning käitumise eetilised printsiibid on objektiivselt vastandlikud. Sotsioloog Tõnis Saarts on sõnastanud EKRE liidrite soovi asendada senise liberaalsetel väärtustel põhineva Eesti uue, idaeuroopaliku demokraatiamudeli ja üli-rahvuskonservatiivse väärtussüsteemiga. Sellise väärtuspildi propageerimine on EKRE demokraatlik õigus. Ja meie demokraatlik õigus on teatada, et meie eeskujuks on Põhjala riigid, mis on rajatud solidaarsusel ja vabadusel. Et me ei soovi ühiskonda, kus iga teisitimõtleja, nõrgem või ükskõik mis mõttes teistsugune tunneb end alandatuna. Väärtusküsimuses ei ole leplikku keskteed – ei saa olla pooleldi tagakiusatud,» kinnitas Ossinovski.