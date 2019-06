Minister Kingo võtab e-hääletuse luubi alla

Kingo algatuse eesmärk on moodustada ametkondadevaheline töörühm, kes hindab elektroonilise valimissüsteemi ja elektroonilise hääletamise infosüsteemi protsesside ja turvameetmete vastavust kehtivale küberturbe regulatsioonile ja valimisseadustele.

Minister Kingo kinnitas, et e-valimised on meie tulevik igal juhul, kuid valimissüsteem on vaja teha selgemaks ja arusaadavamaks. «Selle töörühma ülesandeks saabki analüüsida valimissüsteemi protsesside turvalisust ja läbipaistvust ja vajadusel teha ettepanekuid selle parendamiseks,» kommenteeris minister.