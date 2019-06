Valitsus toetas Simsoni kandidatuuri Euroopa Komisjoni volinikuks

«Mul on hea meel, et valitsus andis täna Kadri Simsoni kandidatuurile oma üksmeelse toetuse,» ütles peaminister Jüri Ratas tänasel valitsuse istungil. «Kadri Simsonil on Euroopa Komisjoni ja teiste Euroopa Liidu institutsioonidega pikaajalise koostöö kogemus. Majandus- ja taristuministrina juhtis ta Eesti eesistumise ajal kompetentselt, pühendunult ning tulemuslikult siseturu, energeetika ja transpordiküsimuste valdkondi Euroopa Liidu Nõukogus,» sõnas Ratas ning lisas, et selle töö tulemusel tuntakse teda hästi ja hinnatakse nii ministritest kolleegide seas kui ka Euroopa Liidu institutsioonides.