Kadri Simson: tegin Mart Helmele valetamiselt tabamisega teene

Ma arvan küll. Ja hüpoteetiliselt, et mis oleks olnud alternatiivid. Ma arvan, et kui EKRE oleks olnud opositsioonis, kui ta oleks kõigi poolt välistatud, siis rahulolematus ei oleks pruukinud täna olla väiksem. Siis oleks võinud olla väga paljud Eesti piirkonnad, kus EKRE sai kõva toetuse, väga pettunud.

Samas te olete viimasel ajal võtnud koalitsioonis pigem opositsionääri seisukoha, kui vaadata kas või viimast Mart Helme umbusaldamist, siis ei olnud need ju sugugi mitte opositsioonipoliitikud, kes panid Mart Helme vabandama ja oma sõnu sööma, vaid see olite teie?

Ma ei teinud seda kuidagi pahatahtlikult, lihtsalt faktid peavad selged olema ja see oli olukord, kus ma ei saanud jätta seda klaarida järgmistel päevadel ajalehe veergudel. Mul oli võimalus otse seal Riigikogu saalis tõde maksma panna.

Tõestada, et ta valetab.

Just nimelt, et tõde maksma panna ja see tegelikult oli ajakriitiline, sest kui seda poleks saanud Mart Helme kõnetoolist ära klaarida, siis tegelikult seda juttu enam tagasi kotti toppida oleks väga keeruline olnud.

Nii et te tegite talle teene?

Ma arvan küll. Ma arvan, et ma tegin teene, sellepärast et olles ise samas olukorras olnud, tean ma ju, et selles kõnetoolis on adrenaliin ülimalt laes ja kui sa tahad väga kiiresti vastata, siis vead ei ole üldse võimatud.

Samas samal ajal kui Jüri Ratas üritab palehigis ka teist ministrit kaitsta, kelleks on IT- ja väliskaubandusminister Kert Kingo, ütlesite teie, et kui ta niiviisi oma tööd jätkab, siis ei olegi selle ametikohal mõtet.

See positsioon ei ole just alati Eestis olemas olnud, ta loodi omal ajal selle jaoks, et kergendada teiste ministrite, eelkõige peaministri ja majandusministri koormust, sest Eestis pole tähtis ainult väliskontaktid, kes tahavad Eestisse tulla ja investeerida. On oluline ka meie ettevõtjate huvid, kes tahavad leida uusi turge. Ja selline abimees on väliskaubandusministri näol alati olemas olnud, tõsi, alati on selle portfelli puhul ka olnud skeptikuid, kes on küsinud, kas sellist ministrit üldse vaja on. Selle jaoks, et kaitsta, et sellist ministrit on vaja, peab ta tegema oma tööd innuga ja loomulikult poolt tööajast tegema seda Eesti vabariigist väljaspool.

Aga tänaseks on ju teada, et ta seda ei tee? Mida te soovitate Jüri Ratasele, et koondage see ametikoht?