«Mul suva, kas mind usaldate või ei»-minister jäi ametisse

Simson lükkas väite ümber

«Nad mõlemad väidavad, et selles kõnes peaminister Ratas ei osalenud enama kui kuulajana. Tema ei esitanud kellelegi küsimusi,» lükkas Simson ümber siseministri väite. Riigikogu saali läbis üllatunud kahin ning käteplaksutamine. «Mina mäletasin seda nii,» vastas Helme. «Ei hakka ümber lükkama nende väiteid, aga mäletasin nii.» Hiljem lisas Helme, et kui ta eksis, on ta valmis Ratase ees vabandust paluma.

Veel ühe torke omadelt sai Helme Isamaa saadikult Mihhail Lotmanilt. Ta kinnitas esmalt, et hääletab Helme umbusaldamise vastu, kuid loetlenud seejärel käitumisilminguid, mis omased lastele, ning neid, mis omased sotsiopaatidele, esitas küsimuse: «Kas selline hüpoteetiline tegelane, kes on üles köetud ja sotsiopaatiline, aga süüdistab kõigis probleemides teisi, sobib ministriametisse?»

Ladõnskaja hääletas poolt

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles umbusaldusavalduse esitajate nimel, et alates valitsuses ametisse asumisest ja ka enne seda on Helme jõudnud teha kahju riigi ja oma alluvuses olevate ametkondade mainele ning näidanud, et ta ei saa aru ministrikohaga kaasnevast vastutusest. «Mart Helme on verbaalselt rünnanud ja alavääristanud naisi, sotsiaalvaldkonna töötajaid, teadlasi, ajakirjandust, õigusriiki,» tõi ta välja.