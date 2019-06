Ladõnskaja-Kubits: toetasin Mart Helme umbusaldamist, sest ta ei taha oma sõnade eest vastutada

Ladõnskaja-Kubits ütles pärast riigikogus toimunud umbusaldushääletust, et just Mart Helme (EKRE) retoorika on see, mis tekitab temas küsimusi. «Ma arvan, et sõna on ka tegu ehk siis kui inimene midagi ütleb, siis ta ka vastutab selle eest ja vastutab ka signaalide eest, mida ta saadab ühiskonnale,» märkis Ladõnskaja-Kubits.