Raivo E. Tamme hinnangul sobib Mart Helme siseministriks

Rääkides sellest, et Mart Helme kaks korda riigikogu kõnepuldis valelt tabati, ütles Tamm: «See on kõik formuleerimise küsimus, kuidas me seda asja nimetame. Kui ta korduvalt ütles, et ta eksis, siis ta ei tunnistanud seda, et ta oleks valetanud. Inimene ütles, et ta eksis ja vabandas.»





Küsimusele, kas Tamm on nõus ministri väidetega, nagu rikuks ajakirjandus Eesti mainet, ütles Tamm, et ta ei oska detailselt kommenteerida, kes ja kui palju on Eesti mainele kahju teinud. «Mul ei ole need tulemused silmnähtavad. Ma olen küll väga palju kuulnud pidevalt sellest, kui palju on Eesti mainele kahju tehtud, aga mul ei ole neid tulemusi või ma ei oska öelda, kui palju Eesti mainele kahju on tehtud.»



«Täna oli väga hästi näha, et kõik, mis keegi kunagi on välja öelnud, kõik su oma vastu kunagi pöördub. Ja sealt tulevad ka hilisemad umbusaldusavaldused,» märkis Tamm.