Tarand: praegune valitsus kestab nii kaua kuni Ansip Ratasega kokkuleppe teeb

«Me näeme seda siis, kui Ansip ja Ratas teevad tehingu, et Kaja Kallas tuleb Ratase valitsusse oma ministritega. Selleks on aega kolm kuud, terve suvi,» vastas Tarand küsimusele, millal näeme praeguse Keskerakonna, Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valitsuse lagunemist.

«Ma arvan, et Ansip ja Michal on ainukesed inimesed Reformierakonnas, kes üldse aru saavad, mismoodi poliitikat tehakse,» põhjendas ta, lisades, et Ansipil on erakonnas jõudu rohkem kui Siim Kallasel.