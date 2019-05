Umbusaldusavaldus siseminister Mart Helme vastu antakse sisse järgmise nädala alguses

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et umbusaldusavaldus siseministrile, EKRE juht Mart Helmele on valmis ja sellel on allkirjad juba all. «Me ei tahtnud seda sisse anda sel nädalal, kui tulid teadusrahastuse ja sellised teemad veel päevakorda, mis vajasid rohkem tähelepanu. Järgmise nädala alguses me kindlasti selle sisse anname,» ütles ta.



SDE juht Jegveni Ossinovski ei usu, et umbusaldamine läbi läheb. «Valitsused lihtsalt lagunevad sisemiselt, mitte välise surve all, see on lihtsalt üldine loogika. Lagunevad siis, kui koostöövaim on otsas ja alternatiivid leitud. Selles mõttes selle valitsuse koostöövaim otsas pole, aga kindlasti on asjakohane küsimus, kui kaua Jüri Ratas seda alandust talub, mis talle osaks igapäevaselt saab,» kommenteeris ta.