Konkurents sotside juhi kohale on tasavägine

Esimehe kandidaadid on väideldes Eestile tiiru peale teinud ja piirkonnaorganisatsioonid on vaaginud, keda nad esimeheks soovivad - mõnes piirkonnas jäi sõelale kaks kandidaati, mõnes üks ja mõni piirkond jättis otsuse tegemata.

Neljapäeval, kui Ida-Virumaal alles koguneti, oli seis selline, et Lauri Läänemetsa toetati kuues piirkonnas, Indrek Saart viies ja Riina Sikkutit kahes. Kuigi Läänemetsa taga paistab teistest rohkem piirkondi, ei tähenda see võitu, sest oluline on ka delegaatide arv - arvukamalt tuleb delegaate üldkogule esimeest valima Harjumaalt ja Tallinnast, kus pärast debatti oma eelistust ei valitud, palju delegaate on ka Tartust, kus toetati Sikkutit ja Saart, ning Lääne-Virumaalt, kus toetati Saart.