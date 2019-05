Protsendid mängisid rahandusministrile vingerpussi

«Seetõttu oli meil vaja leida kokkuhoiukohti riigieelarves. 2020. aastal on meil vaja leida seda kokkuhoidu suurusjärgus 84 miljonit. Veel kord, juhin tähelepanu, et see on 11,5 miljardise eelarve juures 3,2 protsenti.»