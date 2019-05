Video ja blogi: valitsus lubas selgust sügiseks

Järgneva nelja aasta riigieelarve mahuks on plaanitud üle 48,5 miljardi euro. Järgmisel aastal on kulude maht ligikaudu 11,7 miljardit eurot. See on orienteeruvalt pool miljardit eurot rohkem kui tänavu. «Valitsus on prognoose arvesse võttes oma soove selgelt väljendanud, suunates uue eelarvestrateegiaga järgmise nelja aasta jooksul teadusesse üle 150 miljoni euro juurde,» sõnas peaminister Jüri Ratas.