Helme teadlastele: kas see on punaprofessorite vimm praeguse valitsuse vastu?

«Siin läinud kuidagi käest ära see kommunikatsioon selle teaduse rahastuse üle – mulje jääb, nagu hakkaksid kohe inimesed tänaval surema,» kommenteeris Helme. Ta toonitas, et kulusid teadusele ja kaitsevaldkonnale riigieelarves ei vähendata ning teadusele antav summa on üle 150 miljoni euro. See tähendab, et jätkatakse senisel kursil eraldada teaduse- ja arendutegevuseks 0,71 protsenti SKTst.

Samas alles detsembris andsid lubadusele tõsta teaduse rahastamine ühe protsendini SKTst allkirja kõik Eesti erakonnad peale EKRE, kes teatas toona, et see olla liiga ambitsioonitu eesmärk ja et rahastus tuleks tõsta pigem koguni kahe protsendini.

«Nii palju, kui Eesti riik annab praegu ja järgnevatel aastatel teaduse rahastuseks, pole Eesti riik kunagi andnud teaduse rahastuseks,» sõnas Helme täna, ning lisas hiljem: «Kui meil ikkagi reaalselt suureneb teaduse rahastus Eestis miljonites eurodes rekordtasemele, siis ma arvan, et see on selgelt poliitiline ažiotaaž siin mingisuguseid streike välja kuulutada või küünlaid kuhugi süütama minna. Ma ei tea, kas see on punaprofesssorite vimm praeguse valitsuse vastu või on seal midagi muud taga, aga see ei ole adekvaatne.»

«Ära, Martin, ka nii ütle, «need punaprofessorid»... . Mis siin toriseda? Mure on ju reaalne!»

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) pidas vajalikuks pehmendada Helme väljaütlemist ning lausus: «Ära, Martin, ka nii ütle, «need punaprofessorid»... . Mis siin toriseda? Mure on ju reaalne!»

«Ei ole kuhugi poliitiline soov ja siht kadunud, et jõuda teaduse rahastamiseni ühe protsendini SKTst,» märkis peaminister tänasel valitsuse pressikonverentsil.

«Ma seisan jätkuvalt selle eest, et teadus- ja arendustegevuseks on jätkuvalt 1% SKTst. Ega me ei ole õnnelikud, et meil pole täna võimalik tõsta seda protsenti. Nii ruttu kui võimalik tuleme selle juurde tagasi, nii ruttu kui võimalik on selle aasta septembris,» toonitas peaminister.

Valitsus kiitis täna heaks riigi uue eelarvestrateegia aastateks 2020–2023 ning jätkab eelarvearutelusid sügisel.

Valitsus kinnitas täna tegevusprogrammi aastatel 2019–2023. Tegevusprogrammiga on võimalik tutvuda SIIN.