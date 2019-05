Üleeile veidi enne südaööd saabus kõigi EKRE liikmete meilikasti lühike kiri erakonna esimehelt Mart Helmelt. Partei juht teatas, et seni Tartu EKRE ringkonda juhtinud Indrek Särg on erakonnast välja heidetud. Tühistatud on ka Tartu piirkonna viimane üldkoosolek, kus EKRE juunikuisele kongressile valitud esindajad pole nüüd sinna enam oodatud.