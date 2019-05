Ratas astus Kingo kaitseks välja

«Ta ei ole kindlasti esimene ega ka viimane minister, kellel võib-olla inglise keele tase pole see, mida me loodame-ootame, aga see ei tähenda seda, et ta ei tee oma tööd pühendumisega,» sõnas Ratas.

«Ma ei tea, kustkohast tuleb nii kergekäeliselt selline sildistamine, et minister ei soovi pingutada Eesti väliskaubanduse või infotehnoloogia vallas,» sõnas Ratas. Ta nentis, et meil kõigil on puudusi. Ühe näitena tõi ta keeleoskuse, peaministri sõnul on teemale Eesti ühiskonnas allergiliselt reageeritud.

«Meil on olemas Euroopas ja maailmas palju poliitikuid, kes suhtlevad oma emakeeles, teevad seda tõlgi vahendusel, ka minu ametikaaslased, Euroopa Liidu Ülemkogus on olnud selliseid peaministreid, on ka täna. Aga ega see ei tähenda seda, et ma ütleks, et keeleoskus kuidagi ei tule kasuks, ikka tuleb kasuks, palju tuleb kasuks. Peamine on see, et inimene teeks oma tööd südame ja pühendumisega,» arutles Ratas.