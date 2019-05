Blogi: Ratas kinnitas, et politseinike, päästjate, sotsiaaltöötajate ja õpetajate palgatõusu ei tule

Ratas selgitas, et politsei, päästeametnike, sotsiaalhoolekandes töötavate inimeste, õpetajate ning kõrgharidusega kultuuritöötajate palka on püütud viimastel aastatel tõsta, kuid täiendavat tõusu järgneval aastal ei tule. «Järgneval aastal tänase riigi eelarvestrateegia kohaselt me ei näe ette palgatõususid. See ei ole hetkel riigile võimalik, aga ma ei näe ka võimalust, et me nendes valdkondades läheme palkasid kärpima.»

Veel eile avaldas siseminister Mart Helme lootust, et raha politseinike ja päästjate palgatõusuks tuleb. «Ütlesin, et augustis hakkame tegema järgmise aasta eelarvet ja siis me näeme, et kas me leiame järgmise aasta palgatõusuks viisteist miljonit või me ei leia. Mina arvan, et leiame,» ütles ta Postimehele antud intervjuus.

PALGANUMBRID Kultuuritöötajad: 1300 eurot. Kultuuriministeeriumi eelarvest palka saava kultuuritöötaja miinimumtöötasu tõusis 2019. aastal 1300 euroni. Õpetajad: 1250 eurot. Õpetajate palga alammäär tõusis 2019. aastal 1250 euroni. Politseinikud: 1280 eurot + regioonitasud. Siseministeeriumi andmetel on patrullpolitseinike ja piirivalvurite põhipalk vähemalt 1280 eurot, millele lisanduvad regioonitasud. Näiteks Ida-Virumaal hakkab patrullpolitseiniku reaalne sissetulek olema 1700 eurot. Päästjad: 1000 eurot + lisatasu. Päästjate keskmine põhipalk tõusis aastast 2019 tuhande euroni. Päästjate põhipalgale lisandub keskmiselt 11% lisatasu öötöö ja pühade ajal töötamise eest. 2019. aasta riigieelarvest on politsei- ja piirivalveameti töötajate palgatõusuks ette nähtud 12,9 miljonit ja päästeameti palgafondi kasvuks 7,9 miljonit eurot. «Eesmärk on, et päästja keskmine põhipalk tõuseks Eesti keskmisele ning politseinike põhipalk oleks 120 protsenti Eesti keskmisest palgast,» sõnas endine siseminister Andres Anvelt möödunud septembris.

Kaks tundi kestnud riigikogu infotunni käigus andis peaminister Jüri Ratas korduvalt selgitusi nii alkoholiaktiisi langetamise kui ka riigi eelarvestrateegia arutelude kohta.

Ratas kinnitas, et teaduses ja kaitsevaldkonnas kärpeid ei tehta, ning eakatele lisatakse 50 eurot tulumaksuvaba miinimumiks juurde. «Kui järgmisel aastal toimub pensionide indekseerimine ja väga suure tõenäosusega keskmine vanaduspension saab olema suurusjärgus 517 eurot, siis see tähendab seda, et tulumaksuvaba miinimum 500 eurot seda ei kata enam ära. Me oleme otsustanud, et me eakatele lisame juurde 50 eurot, et keskmine vanaduspension oleks ka aastal 2020 tulumaksu alt väljas.»

Peaminister täpsustas, et kui veel eile räägiti teadusele ja arendustegevusele eraldatavast 142–143 miljonist, siis tänastel täpsustatud andmetel on tegemist 152 miljoni euroga.