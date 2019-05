Kaljurand: Eesti mainekahju on tõsiasi ja pole kindel, kas mõrane valitsus suudab lõpuks ree peale saada

Seekordses «Esimeses stuudios» läks jutt muu hulgas ka Jüri Ratase valitsusele ning Marina Kaljurand märkis, valitsuse algus on olnud väga konarlik ning ta pole kindel, kas valitsus lõpuks ikka suudab ree peale saada. «Kui kaua see valitsus püsib, ma ei oska ennustada, aga ta on mõrane, teda hoitakse jõuga koos ja see torkab igalt poolt silma,» ütles saatekülaline.

Kaljurand kinnitas oma diplomaadikogemusele viidates, et kavatseb Euroopas rääkida Eesti kohta objektiivselt. Samas tõdes ta, et uue valitsuse tekitatud mainekahju on tõsiasi. «Mõni nädal tagasi olin Ameerika Ühendriikides, kohtusin endiste välisministritega ja ma vastasin hommikust õhtuni küsimusele: mis teil viga on? mis teil juhtus? teie, kes te olite edumeelne riik, miks te tegite sellise valitsuse, miks te liikusite selles suunas? See on tegelikkus, see on juba praegu meid mõjutanud, ta on mõjutanud ka Eesti sees,» rõhutas Kaljurand.