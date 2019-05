Lukas: ainsana pääsevad kärbetest riigikaitse ja teadus

«Kultuuriministeeriumi valdkonna tegevuskuludes on eelarvestrateegias tõepoolest kokkuhoiumeetmeid rakendatud. Ja see on aastati erinev,» selgitas Lukas Postimehele. Missuguseks numbrid täpselt kujunevad, selgub augustis-septembris riigieelarvet koostades.

«Eelmised valitsused on üle kulutanud – vähemalt teoreetiliselt –, tasakaalustamiseks on vaja teha kokkuhoiumeetmeid,» põhjendas Lukas. Ministri sõnul on valitsusel plaan kärpida nelja aastaga kärpida 1,2 miljardit; kärbetest pääsevad riigikaitse ja teadus. Minister toonitas, et teaduse arendustegevus tõuseb 143 miljonit eurot. «Kahjuks on jäänud justkui mulje, et eelarve langeb, aga see pole õige.»