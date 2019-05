Ratas: Eesti on pühendunud liitlaskoostööle ja NATO arendamisele

Peaminister rääkis, et Eesti on vankumatult pühendunud julgeoleku tagamisele ning oma kaitsevõime arendamisele. «Hoiame ka edaspidi oma kaitse-eelarve vähemalt kahe protsendi tasemel SKPst. See annab meie kaitsevaldkonna arenguks stabiilse aluse ja võimaldab panustada nii meie regiooni kui ka rahvusvahelisse julgeolekusse, olgu see siis Afganistanis, Malis või mujal,» ütles Ratas.

«NATO tähistas tänavu oma 70. aastapäeva ja Eestil täitus 15 aastat alliansi liikmena. Kogu selle aja on toetus NATOle püsinud kõrge ja see on märk meie kõigi heast tööst Eesti ning ka kõigi liitlaste julgeoleku kindlustamisel,» rääkis ta ja lisas, et Nato on Euroopa julgeoleku arendamisel teinud viimastel aastatel mitmeid olulisi samme. «Organisatsiooni kohandumine, sealhulgas heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamine peab jätkuma ning palju tööd selleks seisab veel ees. Heidutus ning liitlaste ühtsus ja solidaarsus on parim viis rahu tagada,» märkis Ratas.