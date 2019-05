Väikseima häältesaagi saanud üksikkandidaat: mingi lootus oli

Võttis valimisteks laenu

«Põhimõtteliselt majanduskriisid on tekkinud liberalismist, mis tähendab, et regulatsioon on puudulik, et n-ö üksikisiku liberalismi ei piirata. See ongi täielik anarhia, et osad isikud saavad teiste arvelt rikastuda sellisel ebaloomulikul viisil,» selgitas Mõttus. Liberalism on tema sõnul regulatsiooni puudumine. «Kõik moraalid maha, regulatsioonid maha, kõik on niisugune moraalitu elu,» loetles ta.