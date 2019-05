Riigikogusse võib pääseda presidenti põhiseadusliku kriisi võimendamises süüdistav EKRE liige

Sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets on Marina Kaljuranna asendusliige, Jaak Juske Sven Mikseri ning Kalle Grünthal on Jaak Madisoni riigikogu asendusliige, kinnitas valimisteenistus Postimehele.

Lauri Läänemets kandideerib sotsiaaldemokraatide esimeheks. Alates 2010 aastast erakonda kuuluv Läänemets on praegune partei juhatuse liige ja omavalitsuskogu esimees. Ta kogus viimastel riigikogu valmistel Järva- ja Viljandimaal 994 häält, millega ta oli oma piirkonnas Helmen Küti järel teine häältemagnet. Läänemets aitas Marina Kaljurannal eurovalimiste kampaaniat teha. «Marina on ka mulle kindlasti üks olulisemaid eeskujusid,» on Läänemets kirjeldanud.