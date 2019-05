Yana Toom valimiste järel: Keskerakonnal on probleem ja see tuleb lahendada

«Jah, meil on probleem. Eks me pimedad ei ole. Me selle probleemi lahendame ära,» lubas Toom valimiste järgsel ööl ETV valimissaates.

Ta tõdes, et on suur asi, et ta sai rohkem hääli kui eelmistel europarlamendi valimistel. «See on minu jaoks ausalt öeldes üllatus. Kui ma oleksin nö tavavalija, ma pole kindel, kas ma selles olukorras Yana Toomi poolt hääletaksin,» tunnistas saatekülaline.