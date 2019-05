Ansip: kaotasid need, kes tahtsid Euroopat lõhestada

«Nüüd võib öelda, et need, kelle eesmärk oli Euroopa Liitu lõhestada, need kaotasid,» rõhutas Ansip. Ta lisas, et paremäärmuslased on peaaegu igal pool oma positsioone kaotanud. See on Ansipi sõnul signaal ka nendele Eestis, kes on otsinud sõpru lõhestajate hulgas.