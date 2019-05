E-hääletajad klõpsasid poole kõigist antud häältest

Enne valimispäeva võis ennustada aktiivsust, mis tõuseb oluliselt lähemale 40 protsendile, sest selleks andis alust eel- ja e-hääletusel osalemise kõrge protsent. Peaaegu pool seekord Euroopa Parlamendi valimistel antud häältest tuli e-häälena. See tähendab ühtlasi, et kogu valimisaktiivsuse 0,8-protsendiline kasv tuli e-häältest. Kui digihääletajate arv olnuks sama mis viis aastat tagasi, oleks üldine valimisaktiivsus tulnud sel korral isegi madalam kui 2014. aastal.

Kui kanda europarlamendi valimiste hääletusele üle äsjaste riigikogu valimiste muster, siis võib arvata, et e-hääletusel korjas kõige suurema häältesaagi Reformierakond. Kuna e-hääletajate arv 2014. aastaga võrreldes kasvas, aga jaoskonnas valijate hulk langes, tähendab see suuremat edu just neile, kellel enim e-valijaid. Riigikogu valimistel oli e-häälte osakaal kõigi antud häälte seas isegi väiksem kui nüüd europarlamendi valimistel. Kuigi Postimehe trükkimineku ajaks valimiste võitja veel teada polnud, viitas kõik sellele, et võidab Reformierakond, nagu ennustatigi.