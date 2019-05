Igor Gräzin nõuab e-valimiste tühistamist

Valimiskomisjoni meedianõunik Kristi Kirsberg vastas, et esmalt on oluline rõhutada, et antud teema ei puudutanud kuidagi e-hääletamise rakendust, kuna rakenduses olid kõik nimed ja otsingud korrektsed. Samuti oli valimistel veebilehel avaldatud kandidaatide koondnimekiri korras. «Aga tõepoolest 21. mail oli tõrge veebilehe kandidaatide nime otsingus, mis ei töötanud, kui kasutati täpitähti. See puudutas kõiki kandidaate, kelle nimes on täpitähed,» ütles Kirsberg ja lisas, et kohe, kui veast teatati parandati see ära.