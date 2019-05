Tsahkna ja Kingo vahel puhkes sõnasõda. Üksteist süüdistatakse ametisse sobimatuses ja kuulujuttude levitamises

Eesti200 liiga Margus Tsahkna kirjutas Facebooki oma kommentaari sellele, et väliskaubanduse ja IT minister Kert Kingo asemel läheb G20 IT-ministrite tippkohtumisele hoopis peaminister Jüri Ratas. «Väliskaubanduse ja IT minister Kert Kingo piinlik saaga jätkub ning kahjuks maksab Eesti selle oma kuvandi ja majandusega kinni. Minuni on meie eduloole kaasaelavate sõprade kaudu jõudnud info, et Eesti väliskaubanduse ja IT minister Kert Kingo on saanud kutse juuni lõpus Jaapanis toimuvale G20 maailma liidrite tippkohtumisele esindamaks Eesti IT edulugu. See on tohutu võimalus ja tunnustus Eestile. Minister on väidetavalt aga keeldunud sinna minemast,» kirjutab Tsahkna.

Tsahkna lisas, et viimased päevad on näidanud, et põhjuseks on ebakompetentsus ning puudulik keeleoskus. «Kui see vastab tōele, siis on tal tõesti aeg valitsusest lahkuda. Seekord ei oleks tegu poliitilise tagakiusamise, vaid sisulise, ebakompetentsusest tuleneva küündimatusega,» ütles Tsahkna.

Oma kommentaaris viitab ta Kingo varasemale väljaütlemisele, et minister kavatseb oma ametiaja jooksul käia välismaal nii vähe kui võimalik, kuid kui tõesti peab minema, siis räägib ta seal ainult eesti keeles.

Kingo ei jäänud aga Tsahknale vastust võlgu, vaid soovitab kuulujuttude asemel ennast faktidega kurssi viia.

«Margus Tsahkna tegi täna oma FB kontol postituse, milles märgib, et temani on SÕPRADE kaudu jõudnud info, et Eesti väliskaubanduse ja IT minister Kert Kingo on saanud kutse juuni lõpus Jaapanis toimuvale G20 maailma liidrite tippkohtumisele esindamaks Eesti IT edulugu, aga VÄIDETAVALT on minister keeldunud sinna minemast,» kirjutab Kingo.

Kingo selgitas, et Eesti on kutsutud Jaapanisse Tšakubasse G20 kohtumisele vaatlejariigina. «Ja kinnitan, et Eesti ja tema valitsus ON seal esindatud KÕRGEIMAL tasemel. Margus Tsahknale soovitan enne vastutustundetute kuulujuttude levitamist tõe pähe viia ennast asjadega täpsemalt kurssi,» lajatas minister.