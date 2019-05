Nigelad ajad koalitsioonile jätkuvad. EKRE ja Isamaaga valitsuse moodustanud Keskerakond on veelgi toetust kaotanud, samamoodi on läinud ka rahvuskonservatiividel. Toetuse mõttes on valitsusse kuulumisest kasu lõiganud vaid Isamaa, kes on poolehoidjaid juurde võitnud. Kuigi kahanenud on ka Reformierakonna toetus, on oravad endiselt mäekõrguselt populaarseim erakond Eestis.