Rahandusminister: oleme jõudnud nii kaugele, et kui me jõuame muudes asjades kokkuleppele, siis me jõuame ka selles asjas

«Oleme jõudnud nii kaugele, et kui me jõuame muudes asjades kokkuleppele, siis me jõuame ka selles asjas kokkuleppele,» vastas rahandusminister Martin Helme pärast riigi eelarvestrateegia kohtumist küsimusele, kas alkoholiaktsiisi langetamine on kindel. Minister rääkis, et neil oli alkoholiaktsiisist juttu ning nad vaatasid ministritega erinevaid prognoose ning kuidas aktsiisi langetamine mõjub riigi eelarvele. «See suund, mis meil välja mõeldud on, et langetus toimub samal määral nii kangele kui ka lahjale alkoholile,» sõnas Helme. Valitsusel pole veel jõutud vastusele, milline on aktsiisi langetuse määr, kuna pole veel kindlad, kuidas mõjutab see turismi nii lõunas kui ka põhjas ja, missugune on selle tagajärjel maksulaekumised Eesti peale kokku. «Need on detailid, mida osad ministrid tahavad, et oleksid täpsustatud,» rääkis Helme.

Minister ütles, et valitsuse üks oluline eesmärk on infrastruktuuri investeeringud, milleks on siseriiklik raudtee ja neljarealine maantee. «Need on asjad, millega tahame edasi minna. Siin on vaja mõelda finantseerimismudelite peale,» lausus ta. «Selge on see, et nii mahukaid asju riigi eelarvest ei tee.»

Lisaks on neil veel punkte, milles neil ei ole lõplikuid kokkuleppeid. Suur võimalus on, et osad teemad lükatakse hilisema tuleviku peale. «Ühesõnaga, et me mingeid asju pikema aja peale venitame on ka variant,» ütles rahandusminister.