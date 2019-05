Helme: idapiiri väljaehitamise kava tuleb üle vaadata

«Investeerimise otsused on alati ka poliitilised otsused, see sõltub valitsuse poliitilistest eelistusest. Kuna on vahetunud valitsus, siis tuleb varasemad eelistused üle vaadata,» rääkis Helme valitsuse pressikonverentsil.

«Eelkõige räägime me tervest hulgast väga kallitest avaliku sektori valitsushoonetest. Teine, millest me räägime on ikkagi see kellukeste ja viledega planeeritud piiri välja ehitamine, kus tuleb palju ratsionaalsem plaan ette võtta ja on ka terve rida väiksemaid asju,» loetles rahandusminister laual olevaid küsimusi.

Varasema informatsiooni kohaselt võib idapiiri ehitus ja hooldus kokku maksma 320 miljonit eurot. Rahandusminister leiab, et piir tuleks rajada soodsamalt.

Samas ei kavatse uus valitsus Eesti-Venemaa piiri infrastruktuuri ehitamist peatada, vaid kavatseb üle vaadata, millises tempos, mahus ja eelarvega edasi liikuda.

Helme lisas, et ta on ühtlasi optimistlik, et valitsus jõuab lähiajal alkoholi aktsiisi langetamise osas kokkuleppele. Küsimus on tema sõnul veel vaid selles, mis protsendi ulatuses aktsiisi langetatakse ja millise proportsioonis seda lahja ja kange alkoholi puhul tehakse.

Valitsus peaks eelarvestrateegias kokkuleppele jõudma järgmise nädala lõpuks.