Helme Eesti postikriisist: tuleb küsida, kas juhid on oma tööga hakkama saanud

Rahandusminister toonitas, et ehkki Eesti Post jääb konkreetselt väliskaubanduse- ja IT-ministri Kert Kingo vastutusalasse, on ettevõtte käekäiku puudutav poliitiline teema.

«Seda, et postiljonide palgad on sisuliselt miinimumpalgad, seda me teame ja see loomulikult ei motiveeri piisaval hulgal töötajaskonda leidmast; kaadrivoolavus on suur, kaadri korrektsus jätab soovida,» kirjeldas Helme olukorda.

Kommentaaripalve oligi ajendatud tänases Postimehes ilmunud loost, kus lisaks ajakirjaniku kolmepäevase eksperimendi käigus kogetule toonitas ka Eesti Posti juht, kuidas madala palga tõttu napib postiljone ning seetõttu kannatab omakorda kojukande kvaliteet.

Eesti Post on toonud ühe lahendusena välja – ja teinud riigile ettepaneku – tänavu dividendi mitte võtta ning suunata see raha investeeringutesse ja palkadesse. «Mina ikkagi ei nõustu selle lähenemisega,» märkis Helme. Ta lisas, et tegu on suure riigifirmaga, kellel on oma valdkonnas monopoolne õigus ning mis teenib suurt tulu. «Siin tuleb küsida, kas juhid on oma tööga hakkama saanud,» sõnas minister.

Kui eetiliseks peab Helme seda, et Eesti Postist võetakse omanikutulu välja sellises olukorras, kus tegelikult ei jagu raha väärilisteks palkades? «Aga see on juhtimisprobleem,» sõnas ta, ja lisas, et ehk tuleks küsida, kas seda firmat on õigesti juhitud.

«Jah, turu konkurents teatud toodete puhul või teatud sektoris on väga tihe, aga ma ei pea eetiliseks seda, et meile tuleb firma ja ütleb, et ärge meilt enam dividende võtke. Iga omanik ütleb sellel puhul, et kuulge juhtkond, te ei ole oma tööga hakkama saanud,» selgitas Helme.

«Kõikidel firmadel on aeg-ajalt kiusatus öelda omanikule, et meil on kergem elada, kui te meilt dividende ei taha. Me ei pea leppima sellega,» lisas ta.

Helme sõnul on ka erafirmad võimelised tegema kojukannet, kuid küsimus on hinnas ja selles, et erafiramd ei soovi hõredalt asustatud piirkondades seda teenust pakkuda. Lisaks keskendub praegune postiteenus suuresti pakimajandusele, paberkirju on oluliselt vähem.

«Kui turg muutub ja kui tarbimisharjumused muutuvad, peab firma kohanema. Sellest me saame kõik aru. Kui firma ei ole kohanenud ja ütleb, et ärge meilt enam tulu oodake, siis järelikult on vaja mõelda, mida tuleb teistmoodi teha,» ütles Helme kokkuvõtteks.

Peaminister Jüri Ratas ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et Omniva olukorda arutati ka Vihula mõisas toimunud eelarvearutelul. «Meil on uus minister, kes on lubanud nendega lähiajal kohtuda. Minu postitsioon on see, et Omniva peab tagama kojukande ja seda ka nädalavahetusel,» ütles Ratas. Ratase avaldust toetab ka Eesti Meediaettevõtete Liit.

Eesti Posti juhatus tegi riigile ettepaneku tänavu ettevõttest omanikutulu mitte välja võtta, kuna piisava arvu postiljonide leidmiseks ja nende tööl hoidmiseks ei jagu riigifirmal ka dotatsiooniga piisavalt raha. Samuti tahetakse sellest positeenuse kvaliteeti parandada ning vajatakse raha kiiresti kasvavatesse valdkondadesse investeerimiseks. Eesti Posti juht Ansi Arumeel tunnistab, et ettevõte ei leia postiljone, kuna ei suuda neile mõistlikku palka maksta. Ta märgib, et postikulleri amet on muutunud ajapikku spetsialisti tööks. Raplamaal eskaleerunud kriisiolukord, kus vahel ei viida tellijate postkastidesse mitte ainult eilseid, vaid suisa üleeilseid lehti, on Arumeele sõnul kontrolli alla saadud, kuid siiski mitte jätkusuutlikult lahendatud. Dividendi võtmise üle otsustab aga siiski riik. Varem on riik võtnud Eesti Postist dividende üle miljoni euro aastas. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist vastati Postimehele Eesti Postist dividendi võtmise kohta, et kuna uue ministriga pole postiteenuse teemadel veel arutelu toimunud, tuleb sel teemal kommentaaride saamiseks oodata.