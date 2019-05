EKRE hoiab meediat läbimõeldud plaani abil pantvangis

Rahvusringhäälingu uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samost ütles üleeile ETV saates «Suud puhtaks», et tema käes on esitlus, mis kirjeldab, mida peab EKRE tegema, et püsida meedias edukalt pildil – olgu heas või halvas valguses.