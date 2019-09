Ansip ja Toom peavad eurovalimiste kampaania kohta aru andma

Seoses poliitikute valimiskampaaniaga laekus ERJK-le info, milleks oli üleeuroopalise erakonna ALDE Facebooki kontolt sponsoreeritud postitus tutvustamaks Euroopa Parlamendi kandidaatidena reformierakondlast Andrus Ansipit ja keskerakondlast Yana Toomi. Komisjonile saadetud reklaami kuvatõmmiselt on näha, et selle eest on tasunud ALDE, teatas ERJK.

Nimelt on Euroopa tasandi erakondade rahastamist reguleerivas põhimääruse järgi keelatud kasutada Euroopa Parlamendi valimisteks Euroopa Liidu eelarvevahendeid liikmesriikide erakondade või kandidaatide otseseks või kaudseks rahastamiseks. «Nende riikide erakondadele ja kandidaatidele kohalduvad riigisisesed eeskirjad,» toonitas ERJK eurosaadikutele saadetud järelepärimises.

Nii kontrollibki komisjon, kas kandidaadid on täitnud Eesti erakonnaseadust, sealhulgas poliitilise tegevuse rahastamise õiguspärasust, vältimaks keelatud rahastamist nagu juriidilise isiku annetus ja avalike vahendite kasutamist valimiskampaaniaks.

«Toetudes seni teadaolevale infole ja Eestis kehtivale erakonnaseadusele, saab ALDE poolt Teie reklaami eest tasumist käsitleda kui võimalikku erakonnaseaduse rikkumist, mis seisneb juriidilise isiku poolt tehtud annetuses. Erakonnaseaduse kohaselt on see keelatud ja selline annetus tuleb annetajale tagastada (sisuliselt hüvitada kulutused tehtud reklaamile),» toonitas ERJK.

Ansipilt ja Toomilt uuritakse, kas nad on reklaami eest tasunud näiteks ALDE-le, Reformierakonnale või mõnele reklaamiagentuurile ning kui jah, siis palutakse tasumist tõendavat dokumenti. Kui valimiskampaaniaks on poliitik teinud kulutusi oma isiklikest vahenditest, tuleb neil sellest samuti komisjonile aru anda.

Reklaam sotsiaalmeedias

«Üks põhjus, miks näed seda reklaami on see, et ALDE tahab jõuda inimesteni, kes on huvitatud Euroopa Parlamendist (Euroopa Parlamendi Facebooki leht – A.P.), tuginedes sinu tegevustele Facebookis, nagu on näiteks lehtede «meeldimine» või reklaamidele klikkimine,» seisab ALDE sponsitud reklaami kirjelduses. Samuti sooviti reklaamiga jõuda valimisealiste Eesti elanikeni.

Keskerakond kinnitas maikuus Postimehele, et tegemist on ALDE enda valimiskampaania algatusega, kuhu tsentristid ise pole sisendit andnud. «Tegemist on ALDE valimiskampaaniaga ning Keskerakond ega Yana Toom kui kandidaat ei ole kampaania korraldamise ega reklaami kuludega seotud,» edastas Keskerakonna avalike suhete juht Andre Hanimägi. «Küll aga näitab ALDE kampaania selgelt, et Yana Toomi ja ühtlasi Keskerakonda oodatakse enda ridadesse kindlasti ka järgmises koosseisus,» lisas ta.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles juba maikuus, et komisjon on reklaamidest teadlik, kuid ei osanud siis öelda, kas ja mismoodi nende rahastamise seaduslikkust uurima hakatakse.

Täna saatis ERJK Andrus Ansipile ja Yana Toomile järelepärimise, millele tuleb vastata 30. septembriks.