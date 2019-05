Video: valitsus ei jõudnud eelarvestrateegias kokkuleppele

Ühes on siiski kokku leppinud kõik osapooled: alkoholiaktsiis peab langema.

«Kõik on kokku leppinud, et alkoholiaktsiis langeb, arutelu käib selle üle, millal, kui palju ja kas erinevale alkoholile sarnaselt või erinevalt,» kommenteeris Vihulas rahandusminister Martin Helme (EKRE).

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul ollakse alkoholiaktsiisi langetamisele lähemal kui kunagi varem.

Peaminister Jüri Ratas ütles intervjuus, et on olnud väga positiivne ja töine seminar. «Lähme riigi eelarvestrateegiaga edasi selle nädala neljapäeval, kui on valitsuse kabinetiistung ja töötame selles suunas, et mai lõpus riigi eelarvestrateegia vastu võtta,» lausus Ratas. Peaminister ütles, et nad on ka varasemalt maininud koalitsiooni kolme sammu, mida nad peavad astuma: majandusolukorrast sõltuvalt, ministeeriumite lisataotlused ja koalitsiooni poliitilised lubadused.

Rahandusminister Martin Helme tõdes, et valitsus on vähe tööl olnud. «Kui meil oli algne ambitsioon, et täna saame läbi, siis esialgne materjal on nii suur, et me peame ka neljapäeval edasi arutama,» selgitas Helme.

Riigikogu esimene aseesimees Helir-Valdor Seeder rääkis, et koalitsioon vaatas ka üldpilti. «Kus on võimalik efektiivsemalt valitseda,» sõnas Seeder.

Valitsuse üks plaanides on ka riigile võtta laenu, mis on olnud ka eelarvestrateegia arutelul. «Nüüd on meil vaja kaks asja ära otsustada: mida me teeme laenurahaga ja raha kaasamine riigi eelarvesse,» seletas rahandusminister. Ta lisas juurde, et kahe nädalaga nii suurele küsimusele vastust ei leia.

Täna Vihulas toimunud aastate 2020–2023 riigi eelarvestrateegia arutelul käsitles valitsus valdkondade täiendava rahastamise vajadusi, kulude kokku hoidmise võimalusi ja võimalikke tulumeetmeid, teatas valitsuse pressiteenistus.

Aruteludes lähtub valitsus oma viiest prioriteedist: peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik.

Eelarvestrateegia seob kokku valitsuse eesmärgid, ministeeriumide plaanid ja tegevused ning nende rahastamise järgmiseks neljaks aastaks. Selle eesmärk on planeerida tegevusi ja raha pikemaajaliselt, pidades silmas valitsuse prioriteete, tulevikuprognoose ja üleilmseid trende.

Eelarvestrateegia koostatakse igal kevadel. Valitsus kinnitab selle tavaliselt hiljemalt aprilli lõpul ning riigikogu korraliste valimiste aastal ehk ka seekord hiljemalt mai lõpul.

Eraldi koostatakse 2020. aasta riigieelarve eelnõu, kus on täpsemalt kirjeldatud järgmise aasta tulud ja kulutused. Tulenevalt 2017. aasta vastu võetud riigieelarve seaduse muudatustest on tänavu esimene aasta, kui riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve eelnõu koostatakse samal ajal.