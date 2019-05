Ratas: riigi eelarvestrateegia nõuab muutusi

«Selle valitsuskoalitsiooni ees on kolm olulist kohta. Üks on see, et mis on iga-aastased lisataotlused, mis riigi eelarvestrateegia kohaselt tulevad ministeeriumitest. Teine on see, et meie majanduskonjunktuur on tegelikult muutumas, mis tähendab seda, et riigi eelarvestrateegia nõuab ka muutusi. Ja kolmas on koalitsioonileppe ootused ja lootused,» lausus Ratas ERR-ile.