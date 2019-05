Valitsus alustas ministrite rahasoovide läbivaatamist

Vihulasse eelarvestrateegia (RES) aruteludele kogunenud ministrid alustasid kõnelusi ministeeriumite eelarvevõimaluste läbivaatamisega. Nelja-aastase RESi perioodi peale on kõiki lisataotlusi kokku enam kui viis miljardit eurot. See meeletu summa sisaldab endas juba ka erakondade kalleid lubadusi ehk ametlikus keeles poliitilisi prioriteete. Nende arutamiseni loodetakse jõuda õhtul.

Aga juba lõunaks oli selge, et tänasest arutelust kujuneb mahakriipsutamise päev. Sundkulutused on kasvanud, aga eelarve on juba sel aastal struktuurses puudujäägis nii, et tegelikult on õhus küsimus, kas järgmise aasta eelarves tuleks juba kärpeid teha. See tähendab, et enamik ministrite rahasoove jääb kindlasti rahuldamata.

Laias plaanis on Vihula mõisa arutelude kohal kaks suurt küsimust. Esiteks, kas tuleks minna eelarve baasseaduse muutmise teed, et oleks võimalik eelarvet suuremasse defitsiiti lubada. EKRE ministrid on seda soovi varjamatult väljendanud, lubades senise nägemuse riigieelarvest pea peale pöörata. Isamaa erakond seevastu rõhutas juba enne Vihula koosolekute algust, et nende jaoks on oluline eelarve tasakaalus hoidmine.

Teiseks, mida teha aktsiisidega, täpsemalt alkoholiaktsiisi langetamise plaaniga. Selle nõudmise on rahandusminister Martin Helme (EKRE) väga jõuliselt maasse löönud – alkoholiaktsiis peab langema ja juba juulikuust ning tema sellest taganeda ei kavatse. Nüüd on küsimus, kas aktsiisilangetus ja kui, siis mis mahus, tooks eelarvesse raha juurde, oleks null-mõjuga või hoopis negatiivse tulemusega. Selle prognoosimise on teinud keeruliseks see, et puudub pikem stabiilne periood, kus poleks aktsiise sinna-tänna liigutatud.