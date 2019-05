Mart Helme: me pöörame riigieelarve pea peale

«Me oleme jõudnud valitsuse kahenädalase tegevuse jooksul veendumusele, et suur osa ametnikest ja poliitikutest ei taha muutust, vaid nad tahavad tiksumist. Nad tahavad, et Eesti loksuks kinnikasvanud tiigi peal nagu pardikene, aga meie ei taha seda. Me ei taha, et reformierakondlik ja sotsiaaldemokraatlik stagnatsioon jätkuks,» rääkis Helme.

EKRE esimehe sõnul on koalitsioon saavutanud põhimõttelise kokkuleppe muuta riigieelarve seadust ja defineerida ümber strukturaalne tasakaal.

«Muudatused puudutavad suurprojektide tegemiseks laenude võtmist. Kui me jätkame nii, nagu siiani selle järgi, nagu rahandusministeeriumi ametnikud on meile lauale andud, siis me ei saa sisuliselt midagi teha, sest raha ei ole. Kui rahandusministeeriumi ametnikud ütlevad, et raha ei ole ja me lepime sellega, siis me võime selle valitsuse kohe laiali saata. Aga me ei tee seda. Me olme see ora, mis on tagumikus ja suunab positiivseid muudatusi tegema,» ütles Helme.

Tema sõnul on kõigi ministeeriumite valdkondades praegu laual palgatõusu küsimus. Ta tõi näiteks siseministeeriumi haldusala, kus 3-4 aasta pärast hakkavad politseinikud, päästjad ja piirvalvurid minema massiliselt pensionile.

«Kui meil pole pakkuda nooremale põlvkonnale palgatingimusi, siis meil ei ole ühel päeval päästjaid, politseinikke ja piirivalvureid. Me ei saa loota ainult vabatahtlikele. Me ei saa loota, et kaitseliit tuleb appi, kuna nemad on vabatahtlikud. Me saame loota vabatahtlikele kriisiolukordades, kuid me ei saa nende peale riiki üles ehitada. Kui me seisame valiku ees, kas kulutada järgmise nelja aasta jooksul palgatõusudeks 300 miljonit eurot või Eesti elektrisüsteemi Venemaa võrkudest lahtiühendamiseks 550 miljonit eurot, siis on meie valik selge, meil on vaja raha palgatõusudeks,» sõnas Helme.

EKRE esimehe sõnul ei saa nõustuda mõtteviisiga, et midagi ei saa teha, 80 protsenti riigieelarve kuludest on niikuinii juba ette ära määratud ja 20 protsenti on see, mida saab suunata.

«Meie ütleme et see number tuleb pöörata pea peale, see on täiesti teine filosoofiline lähenemine. See on võõras kõigile kuna ükski ametnik ega peavoolupoliitik pole varem nii mõelnud,» ütles Helme.

Helme kritiseeris taas ajakirjandust EKRE materdamise pärast ja märkis, et selle taga on üle-euroopaline võitlus rahvaste ja nende vahel, kes peavad Euroopat oma isiklikuks projektiks.

«Junckerid ja Merkelid näevad, et nende projekt laguneb laiali, rahvad ei ole nõus rahvuskultuure, rahvusriiklust, suveräänsust, inimeste õigusi ja vabadusi üha enam usurpeeriva valitsusega. Euroopa rahvad on üles tõusnud, jumal tänatud, et see ülestõus on praegu rahumeelne. See on laienenud ka vana Euroopa vasallriikidele nagu Eesti,» rääkis Helme.

Helme lubas, et praegune valitsus ei jäta niisama läbi Danske panga toimunud maailma ajaloo suurimat rahapesu ja kavatseb selle uurimist jätkata.