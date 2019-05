Rohelised kutsusid Vabaerakonna konsultatsioonidele

Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova sõnas, et suurte muutuste elluviimiseks on vaja koostööd, sest sarnaseid väärtusi oluliseks pidavate gruppide killustamine ja vastandumine toimib kontraproduktiivselt ning jõudu saavad juurde need, kes vaid isiklikust hetkekasust huvituvad on, edastas roheliste pressiesindaja.