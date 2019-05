Riina Solman tunneb end koos Mart Helmega hästi: Helme on heatahtlik ja hooliv kolleeg

Te olete sel teemal sõna võtnud, sellepärast ma küsin. Kui mina lapsi ei saaks ja mu ema oleks nõus mu lapsed ilmale kandma, see oleks teie hinnangul okei?

Lähiring on kõige sobilikum.

See võiks olla seadustatud?

Seadustamiseni jõuame ikkagi avaliku debati kaudu.

Aga kas siis samasooliste inimeste jaoks võiks see kehtida samamoodi?

Nüüd jõuame Eesti valupunktini. Eestis jooksis veelahe avalikust ruumist läbi 2014, kui sündis kooseluseadus. See sündis eesti rahva tülliajamise tulemusena. Kui taheti kooseluseadust, siis öeldi, et me ei soovi abielluda, tahame koos elada. Siis öeldi, et see ei puuduta lapsendamist, aga nüüd on see kõik ümber pöördunud – see kõik on tehtud ühe ja sama sooviga. Et eesti rahvas jõuaks selles küsimuses ühtsuseni ja et ka lastel – kelle huvi on kasvada õnnelikus perekonnas ja õnnelikus ühiskonnas –, selleks on vaja eetilist debatti.

Te olete siis samal seisukohal nagu teie erakonnakaaslane Riho Terras, kes ütles, et kooseluseadust poleks kunagi pidanud olema ja seda teemat poleks üldse pidanud avama?

Oleks tulnud avada küll, aga eesti rahvale tulnuks anda aega arutada.

Aga seda on ju pikalt arutatud.

Ei, see on tagajärg. Me läksime ju tülli omavahel, inimesed solvasid üksteist ja see vimm on tänaseni inimestes sees.

Kes solvasid keda? Poliitikud üksteist või need inimesed, kelle õigusi kooseluseadus kaitseks, kui oleks rakendusaktid?

Eri pooled kaevusid kaevikutesse ja loopisid üksteisele solvanguid.

Aga vaatame siis nii: kas kooseluseadus sellisena, nagu ta on, vajab rakendusakte või ei?

Mina arvan, et ei vaja, sest see on praakseadus. Neid inimesi, kellel mõeldi, ta ei aita.

Sest ei ole rakendusakte.

Jaa, aga ta on ka vildakas.

Mis seal valesti on?

Juristid ja isegi vist notarite koda on andnud sellise hinnangu. Võib-olla oleks lahendus täiesti nullist alustada.

Kuidas siis teie meelest homoseksuaalsete inimestega peaks olema, kas nad võiksid…

LGBT-inimestel on vaja oma suhteid korrastada juriidilises vormis kohe kindlasti, aga kas seda peab tegema nii, et inimesed, kes sellega nõus ei ole, omavahel tülli ajada, selles ei ole ma kindel.

Kas nad võiksid saada abielluda, nagu see paljudes riikides on?

Mina arvan, et Eesti ei ole täna selleks valmis.

Aga miks?

See võtab oma aja, andke eesti rahvale aega atra seada ja see rahulikult läbi arutada ja konsensusele jõuda. Uuringud ütlevad, et inimeste mõistvus on järk-järgult kasvanud, ja see tuleb selgitustööga, mitte peale surudes ja sunniviisiliselt.

Kui üks teie lastest teatab teile, et ta armastab omast soost inimest, tahab temaga lapsi saada ja surrogaatema abiga lapsevanemaks saada, mis te talle ütlete?