Jüri Ratas Marine Le Peni visiidist: valitsus pole teda siia kutsunud

«Valitsusel ei ole mingisugust ühist positsiooni Marine Le Peni vastuvõtmisega, valitsus ei ole teda siia kutsunud. Mina temaga ei kohtunud ega kohtu,» vastas peaminister küsimusele, kas ta kiidab heaks selle, et Marine Le Peni võttis vastu kaks valitsuse liiget (Mart ja Martin Helme EKREst) ning riigikogu esimees (Henn Põlluaas samuti EKREst).

«Meie väärtushinnangud on erinevad. See, et üks erakond soovib kutsuda erinevaid poliitikuid või kandidaate, eks see ole demokraatliku Euroopa Liidu tunnus. Mina temaga ühiseid väärtusi ei jaga,» toonitas Ratas.

«Valitsuses on kolm erakonda. Me peame sellega arvestama ja eks valitsuskoalitsioon ei ole abielu kolme erakonna vahel. Iga erakond valmistab enda kampaaniat ja valimisi Euroopa Parlamendi valimistel ette, see oli EKRE valik, et nad seda tegid ja nagu ma ütlen: Eesti on kindlasti avatud ja demokraatlik riik.»

Peaministriga oli samal meelel ka EKREsse kuuluv uus väliskaubanduse- ja IT-minister Kert Kingo. «Olen täpselt sama meelt nagu peaminister Jüri Ratas. Igal erakonnal siin europarlamendi valimiste raames on omad toimingud, eesmärgid ja tegevused. See oli nende otsus.»

«Mina ei onud selle toimetamise ja otsuste juures,» lisas Kingo.

Vaata lähemalt täna hommikul Kadriorus tehtud videointervjuust alates 2.45.

Ratas lisas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus ei plaani Marine Le Peni siia ka kutsuda. «Minu vaated temaga ei ühti ja ma ei näe põhjust, miks ta siin peaks käima. See, et EKRE temaga kohtus, on demokraatlik õigus. Eesti ei muuda kuidagi positsioone.» Ratas lisas, et tema suhtleb Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

Esmaspäeva südaööl Eestisse saabunud Prantsuse Rahvusrinde juht Marine Le Pen kohtus teisipäeval riigikogu konservatiivse fraktsiooni saadikutega. Riigikogus olid Le Peniga kohtumas siseminister Mart Helme ning riigikogu esimees Henn Põlluaas. Vestlusel keskenduti suhetele Venemaaga ning tõstatati ka Krimmi annekteerimise teema.