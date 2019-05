Keda valida Euroopa Parlamenti? Suur valimismasin tuleb appi

Unikaalne võimalus on võrrelda enda sobivust kandidaatide ja parteidega üle kogu Euroopa. Võibolla on sobivaim kandidaat pärit hoopis Portugalist või Soomest.

euandi2019 lühitutvustus

Milline on Sulle vaadetelt lähim erakond Eestis ja kogu Euroopa Liidus? Kuhu paigutud Sa üle-Euroopalisel poliitilisel maastikul? Firenzes paikneva Euroopa Ülikool-Instituudi ja Luzerni Ülikooli koostöös loodud valijakompassi euandi2019 eesmärgiks on läbi nendele küsimustele vastamise aidata Euroopa Liidu kodanikel teha tulevatel Euroopa Parlamendi valimistel informeeritud valik.

euandi2019 on laiahaardeline rahvusvaheline projekt, millesse on kaasatud kokku üle 250 erakonna kõigist 28-st ELi liikmesriigist. Erakondadele anti võimalus end etteantud 22 poliitilise väite suhtes ise paigutada, aga enesepaigutusi kontrollisid ka vastava riigi eksperdid, kes vajadusel positsioone korrigeerisid. Olgu öeldud, et 8-st Eestist euandisse kaasatud erakonnast 4 vastasid meie kutsele erakond ise paigutada (SDE, Isamaa, Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond). Ülejäänud erakonnad on paigutatud vaid eksperthinnangute põhjal. Iga seisukoht on tõendatud tekstilõiguga mõnest erakonna ametlikust dokumendist või erakonna juhtpoliitikute avalikest sõnavõttudest. Need tekstilõigud on ka rakenduse kasutajale nähtavad.

euandi2019 22 poliitilist väidet on identsed kõigis 28-s ELi riigis. Üle kogu Euroopa Liidu tähtsust omavate teemade leidmine on keeruline ülesanne ning väited peavad olema laiahaardelised ja üldisemat laadi. Väidete valimisel on võetud arvesse arvamusuuringute tulemusi, varasemate aastate parteimanifeste ning ekspertide, akadeemikute ja ajakirjanike nõuandeid. Järjepidevuse hoidmise huvides on paljud väited jäetud samaks võrreldes euandi2019 eelkäijatega, samuti Euroopa Ülikool-Instituudi vedamisel loodud EU Profileri (2009) ja euandi 2014. aasta versiooniga. Võib öelda, et valitud teemad sobitusid Eesti poliitilisse konteksti küllaltki hästi, kuna kõigi 22 väite osas leidsime nii poolt kui vastu olevaid erakondi.

Identsete väidete kasutamine lubab euandi2019-le lisada veel ühe huvitava ja unikaalse funktsiooni: nimelt on lisaks oma riigi erakondadele võimalik võrrelda enda sobivust parteidega üle kogu Euroopa Liidu. Nii võib Eestist pärit kasutaja endale lähima erakonna leida näiteks hoopis Slovakkiast või Maltalt.

Lisaks annab euandi2019 ettekujutuse sellest, kuhu asetuvad nii kasutaja ise kui ka erakonnad erinevate poliitiliste dimensioonide lõikes. 22 väidet jaotuvad 7 dimensiooni vahel, mille põhjal on koostatud Radari funktsioon. euandi2019 näitab kasutajale ka kaheteljelist poliitilist Maastikku, kus ühe dimensiooni moodustavad sotsiaalmajanduslikku vasak-parempoolsust kajastavad väited ja teine telg hõlmab endas väärtuspõhist liberaalsust/konservatiivsust ja avatust/suletust Euroopa integratsiooni suhtes. euandi2019 kinnitab, et Eesti erakonnad katavad ära peaaegu kõik selle teljestiku sektorid. Seega on Eesti valijatel Euroopa Parlamendi valimistel võimalik otsustada tõeliselt erinevate poliitiliste nägemuste vahel. Me loodame, et euandi2019 on valijatele selle otsuse tegemisel abiks.

Andres Reiljan

euandi2019 Eesti tiimi kaasjuht,

Euroopa Ülikool-Instituudi politoloogia doktorant