«Kõik kolm vastutavad selle eest, mida Eesti riigis ja välispoliitikas tehakse, ja see pilt ei ole ilus»

Miks te keeldute nii resoluutselt kandideerimast erakonna juhiks?

Ma ei ole selleks valmis. Kui ma sotsiaaldemokraatidega liitusin, rääkis sellest minuga ka Jevgeni Ossinovski, ja ma kahtlesin juba siis. Erakonda saab juhtida siis, kui sa tead, oled valmis, oled hea ja sul on midagi erakonnale pakkuda. Ma ei ole kindel, et ma oleksin sellel kohal hea, aga ma olen kindel, et oleksin hea Euroopa Parlamendis.

Keda esimehekandidaatidest toetate?

Täna ei oska ma vastata. Erakonnas on kokku lepitud, et me peame debatte. Paar tükki on juba toimunud, ühte ma isegi modereerisin, sain esitada ka keerulisi küsimusi.

Aga te ju tunnete neid inimesi.

Üks asi on inimesi tunda, teine näha, kuidas nad suhtlevad, kuidas erakonnakaaslased neisse suhtuvad, missugune on nende ettekujutus sotside edasiminekust, missugused on nad meeskonnajuhina ja kuidas auditoorium neile reageerib. 9. juuniks on mul otsus tehtud.

Missugune peaks olema sotsiaaldemokraatide roll Eesti poliitikas lähiajal?

See, mis ta on olnud: meie oleme need, kes seisavad iga inimese ja võrdsete võimaluste eest. Et iga hääl, mida ei ole kuulda või mis ei torma Stenbocki maja ette karjuma, oleks kuulda. Kuidas me selleni jõuame, et inimesed meisse veel rohkem usuksid, ongi suuresti uue esimehe ja tema meeskonna töö.

No valimistulemus näitab, et see usk pole kuigi suur.

Aga ta on olemas. Meil on kümme kohta riigikogus. Ei saa öelda, et meisse üldse ei usuta. Jah, me tegime palju kehvema tulemuse kui lootsime, ka mina isiklikult. Me peame taastama nende usu, kes on meie juurest ära läinud. Ka uued väikesed erakonnad, kes riigikogusse ei saanud, kõnetavad meie valijaid, ja sinna läks meie hääli kaduma.

Palun, võtke kokku Ossinovski roll erakonna juhina: vastutus kehva valimistulemuse eest ja teene Eesti poliitikale.

Valimistulemuses oli tema ka pettunud, vastutab selle eest ja ei kandideeri enam. Ta peab oma lõpukõne 9. juunil, ja ma ei hakka tema tööd hindama enne, kui ta on ise rääkinud. Mul on olnud võimalus temaga aasta koos töötada. Ta on empaatiline, kuigi ta ei näita võib-olla seda alati välja. Mäletate, kui hea tööminister ta oli, kuidas ta haigekassa raha eest võitles. Talle lähevad need teemad tõesti korda. Ta on hea juht, ta on autoriteet. Tema kõrval oli hea olla, õppisin temalt palju.

Millal saab Eesti sotsiaaldemokraadist peaministri?

Mitte enne järgmisi riigikogu valimisi. Loodan, et tolleks hetkeks oleme suutnud oma erakonna nii üles töötada.

Olete öelnud, et Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker pole suurem asi diplomaat. Milles teie etteheited talle seisnevad?