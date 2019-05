Le Pen käis EKREt promomas

Marine Le Pen on sisuliselt Euroopa tuuril, kus lubab koos kohalike konservatiividega rahvale võimu tagasi anda. Ekrelased raiuvad, et Krimmi annekteerimist tunnustav Le Pen kutsus end ise Eestisse. Eile kinnitati erakonna peakontorist, et meeleolukat päeva finantseeris osaliselt EKRE ise, suures osas maksis selle eest ka loomisel olev Euroopa Parlamendi fraktsioon.