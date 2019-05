EKRE leidis IT-ministriks Kert Kingo

EKRE mitu nädalat kestnud otsinguid ühepäevase ametiaja järel tagasi astunud väliskaubandus- ja IT-ministri Marti Kuusiku asemiku leidmiseks lõppesid eile, mil sai avalikuks, et kandidaat sellele kohale on Kert Kingo.

Tegelikult oli EKRE fraktsiooni kuuluvalt poliitikult nõusolek ministriks asuda saadud eelmise nädala lõpus. Koalitsioonis oli kokkulepe, et kandidaadi nime ei avalikustata enne, kui peaminister Jüri Ratas on Eestis tagasi ja saanud temaga vestelda.

Siiski tuli Kingo nimi – tahtlikult või kogemata – välja veidike liiga vara. Pisike detail, aga sellega võeti Rataselt võimalus vajadusel öelda, et Kingo talle ei sobi. Kui inimene ise on juba kinnitanud ministrikandidaadiks olemist, tekitaks järsku peaministri nõudmisel siiski valitsusest välja jäämine palju segadust ja piinlikkust. Eile õhtul teataski Ratas, et kiidab Kingo kandidatuuri heaks.