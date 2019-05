Värsked Euroopa Parlamendi populaarsusküsitlused näitavad üha kasvavat edu Reformierakonnale ja sotsiaaldemokraatidele. Seejuures on endiselt Euroopa Parlamenti pürgijate populaarsusküsitlust juhtiva Marina Kaljuranna toetus kasvanud enam kui kaks protsenti ning erakonna esinumbrina on ta sotsid parteide arvestuses teisele kohale vedanud. Kaljurannale annaks hääle pea 15 protsenti europarlamendi valijaist, selgub värskest Postimehe tellitud Kantar Emori küsitlusest. Erakondadest on ülivõimsalt jätkuvalt juhtimas Reformierakond.