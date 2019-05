Eestit külastav Le Pen hääletas europarlamendis Eston Kohvri vabastamise resolutsiooni vastu

Mida arvata Le Peni Kremli seisukohti toetavatest avaldustest?

Ma arvan, et ka Eesti poliitikud on olnud sageli Kremli-meelsed, kui nad soovivad sõlmida piirilepingud agressorriigiga, mis on väga Kremli huvide teenimine. Kui me vaatame kasvõi president Kaljulaidi käitumist, kui ta kutsub Venemaa presidendi, kes on ühe agressiivse riigi president, okupeerib hetkel Ukraina aja Gruusia alasid ja samuti okupeerib Tartu rahu järgseid alasid Eesti piiri taga ja on kutsunud teda Eestisse külla, siis võime küsida, et kas see ei ole ka mitte Kremli-meelsus. Nii et seda Kremli-meelsust võime leida paljude puhul. Kahtlemata Le Peni väljaütlemised kattuvad enamuste Saksamaa ja Prantsusmaa poliitikutega, sõltumata parteist või maailmavaatest, sest seal selline venesõbralikkus on väga tuntav kõikides parteides.

Le Pen oli üks nendest, kes hääletas europarlamendis Eston Kohvri vabastamist nõudva resolutsiooni vastu, mida te sellest arvate?

Meil on võimalus küsida seda kahepoolsetel kohtumistel, küsida, kuidas ta hääletas, mis põhjusel ta nio hääletas. Meedia vahendusel võime me lugeda paljutki, kes millise meelsusega on, olen lugenud ka enda kohta palju meedias artikleid, milline ma pidavat olema, kuigi ise arvan, et tõele see väga ei vasta. Seega ootame ära kahepoolse kohtumise, et küsida otse silmast silma vastuseid küsimustele, mis on meedia süles kerkinud.

Kas kavatsete ka Eston Kohvrit puudutava resolutsiooni hääletuse kohta küsida?

Ma arvan, et kindlasti, mis puudutab julgeolekuteemasid, mis puudutab meie suveräänsusküsimust, mis puudutab meie idanaabrit, on kindlasti teemad, mis laua peale tulevad.

Paet: Le Peni seisukohad ei lähe kokku Eesti inimeste arvamusega

Reformierakondlasest europarlamendi saadiku Urmas Paeti sõnul ei lähe teisipäeval Eestis Euroopa Rahvaste ja Vabaduse Liikumise (MENF) kohtumisel osaleva Prantsuse Rahvusrinde juhi Marine Le Peni seisukohad kokku Eesti inimeste arusaamadega ja Eesti huvidega kokku.

«Nii ei pea Le Pen Krimmi annekteerimist Venemaa poolt illegaalseks. Intervjuus Prantsuse telekanalile BMF TV ütles Le Pen, et ta ei nõustu Krimmi annekteerimist illegaalseks pidama. Vastates küsimusele, kas Krimm on Venemaa osa, ütles Le Pen jah. Le Pen hääletas ka selle Euroopa Parlamendi resolutsiooni vastu, millegi nõuti Eston Kohveri vabastamist Venemaalt. Samuti on Le Pen kinnitanud, et Venemaa pole Prantsusmaale oht ning seetõttu ei ole põhjust olla Venemaa suhtes vaenulik. Teiste Euroopa piirkondade ja Vene suhted ei lähe talle seega korda. Ka kutsus Le Pen NATOt võtma Venemaad oma liikmeks,» meenutas Paet.

Paet märkis, et 2014. aastal sai Le Peni juhitud Prantsuse Rahvusrinne Vene oligarhile kuuluvalt pangalt 9,4 miljonit eurot laenu, mille ostis mõne aja pärast Venemaa lennukite varuosadega tegelev firma Aviazapchast, kelle klient on muuhulgas ka al-Assadi Süüria armee.

«Le Pen on tugev Euroopa Liidu vastane. Tema väljaütlemiste hulka kuuluvad sellised - «Euroopa Liidust on saanud rahvaste vangla», «Britid valisid Brexitiga vabaduse ja võivad end iga päev õnnitleda» või «Vabakaubandus on viinud katastroofini»,» ütles Paet.