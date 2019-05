VIDEO Madison uuest ministrikandidaadist: ma pole kunagi sugu üle tähtsustanud

Küsimusele, kas ta ise ei soovinud ministrikohale asuda, vastas Madison, et sellist ettepanekut pole talle tehtud ja ta keskendub praegu eelseisvatele europarlamendi valimistele.

Mida arvate uuest ministrikandidaadist Kert Kingost?

Ma usun, et kui erakonna esimees on usaldanud teha ettepaneku uuele ministrikandidaadile, siis kindlasti on ta selleks kompetentne ja pädev ning ta saab oma tööga edukalt hakkama.

Kui keeruline oli ministrikandidaadi leidmise protsess?

Kaua tehtud kaunikene. Seda on ka varem kommenteeritud laialt meedias, millised takistused on olnud. Tihti on olnud probleeme võimalike kandidaatide puhul nende kartusega tulla avalikkuse ette, sest meedia kindlasti armu ei anna ja kohtleb väga karmilt iga uut inimest, kes tuuakse valitsusse. Läbirääkimisi peeti mitmete inimestega, kuid lõpuks, ma usun, saadi hea lahendus.

Kas uue ministrikandidaadi üks plusse on ka see, et ta on naine?

Ma ei ole kunagi tähtsustanud üle sugu või sootunnuseid. Eelkõige on see oluline, mida inimene tegema hakkab ja et ta on võimeline oma tööga hakkama saama sõltumata sellest, kas ta on mees või naine.

Kas te ise ei soovinud väliskaubandus- ja IT-ministriks saada?

Minule seda ettepanekut tehtud ei ole ja mina keskendun 13 päeva pärast tulevatele valimistele, et küsida Eesti inimestelt võimalikult suurt toetust Euroopa Parlamendi valimistel, et konservatiivide hääl oleks võimalikult tugev ka Euroopas laiemalt.

Pigem sihite europarlamendi saadiku kohta kui tahate ministriks saada?