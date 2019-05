EKRE ministrikandidaat vaidlusest maksu- ja tolliametiga: langesin töökiusamise ohvriks

Kas kaalusite kaua ettepanekut asuda ministriametisse?

Kaua on suhteline mõiste. Mingi aeg kaalusin loomulikult, väga vastutusrikas ametikoht j avastutust nõudev otsus.

Millal ettepaneku saite?

Ma ei oska seda päevapealt öelda, see oli eelmisel nädalal, aga ma tõesti ei oska päeva mainida.

Ka tunnete ennast eesootavas ministriametis tugevalt, on teil IT-valdkonnas kogemusi?

IT-valdkonna kogemuste kohta oskan niipalju öelda, et ma olen töötanud kriminaalpolitseis uurijana ja ma tegelesin IT-kuritegude uurimisega, nii te ma olen natuke sügavamalt vaadanud seda teemat. Nii palju võin öelda, et teadmine ja tunnetus on olemas.

Mis asjaoludel te uurija kohalt lahkusite, meedias on juba kirjutatud, et teid vabastati ametist?

Ei, uurija kohalt, politseist ei ole mind vabastatud. Sealt ma olen omal soovil lahkunud. Inimene soovib erinevaid väljakutseid lihtsalt. Siis ma kandideerisin maksu- ja tolliametisse tööle ja sinna ma sain. Ma rõhutan, et politseis töötades oli mu teenistusleht täis ainult kiitusi ja ergutusi.

Maksu- ja tolliametis töötades karistati teid 20-protsendilise palga vähendamisega ja see õnnestus teil edukalt vaidlustada. Palun selgitage, millega oli täpsemalt tegu?

Ma ei saa seda väga pikalt seletada, sest me oleme jõudnud selle vaidlusega riigikohtuni ja järgmisel kuul peaks tulema otsus. Teemaks on väga laialt levinud töökiusamine, mille osaks mina langesin. Ma ei ole küll ainuke juhtum seal. Sellest hakkas see asi pihta, töökiusamise etapid on täiesti olemas ja see on see, mille eest ma võitlen.

Kas olete kindel, et teil selliseid luukeresid kapis ei ole, nagu teie eelkäijal väliskaubandus- ja IT-ministri ametis, kelle ametiaeg jäi väga lühikeseks?

Vaadates meedia käitumist, siis ma ei saa sellist asja praegu öelda. Ei tea, mida nüüd jälle välja mõeldakse või välja tuuakse.

Igal juhul olete puhta südametunnistusega ja teil pole midagi karta?

Mina riigiametites töötades ei ole rikkunud seadust, seda ma tean.

Olete jõudnud oma töövaldkonnaga tutvuda ka, millised plaanid teil on ministriametis?

Ma ei ole saanud sellega tutvuda. Ma olen kursis, mis selles valdkonnas on ja millised asutused selle ministri valdkonda kuuluvad, aga nende tegevusega saan ma alles hakata ennast kurssi viima. Enne seda ma ei sa hakata siin midagi kommenteerima, kui mul ei ole juurdepääsu ja ülevaadet, mida on tehtud, kuidas on tehtud ja mis eesmärgid on saavutatud.

Mida te arvate e-valimistest?