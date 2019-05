EKRE võõrustab Venemaa-sõbralikke poliitikuid

Veel eelmise nädala lõpus hoidis EKRE saladuskatte all, millal täpselt Le Pen Eestisse saabub, teatati vaid, et kohtumised toimuvad homme. Postimehele teadaolevalt jõuab varem ka Prantsusmaa presidendiks kandideerinud Le Pen siia täna. Homme toimub kõnekohtumine, kus osalevad lisaks Madisonile ja Le Penile ka Olli Kotro Põlissoomlastest, Anders Vistisen Taani Rahvaparteist ning Manuel Vescovi Itaalia Liigast.

EKRE-le on hästi teada Le Peni tihedad sidemed Venemaa ning selle juhtpoliitikute ja ärimeestega. Samuti see, et Le Pen on Venemaa suhtes sõbralikul positsioonil – ta on korduvalt õigustanud Krimmi annekteerimist ning lubas Prantsusmaa presidendiks pürgides võidu korral tunnustada Krimmi Venemaa osana.